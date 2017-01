Ist das klassische Musik? Ist das Jazz? Und wo ist der Klezmer? Giora Feidman, der 80-jährige Klarinettist, spielt mit vier Cellisten Pop. In der Kirche und besonders.

Fünf Premieren in neun Tagen - Markus Trabusch ist intensiv in seine erste Spielzeit als Intendant in Würzburg gestartet. Und die Besucherzahlen geben ihm Recht.